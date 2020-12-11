İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ayrıldığının nedeninin kıskançlık olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Karakaya, Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın İbo Show'u ziyaret etmesinden sonra kıskançlık krizine girdi.