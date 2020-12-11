İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı
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İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı

11.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:32

İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ayrıldığının nedeninin kıskançlık olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Karakaya, Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın İbo Show'u ziyaret etmesinden sonra kıskançlık krizine girdi.

İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Karakaya, Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğraflarını sildi.

KISKANÇLIK KRİZİ AŞKI BİTİRDİ

68 yaşındaki usta sanatçı, İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ayrıldığının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre Karakaya, Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın İbo Show'u ziyaret etmesinden sonra kıskançlık krizine girdi.

İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:32:45. #1.15#
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