İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı
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İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı

12.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:01

9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada Tatlı da bulunuyordu. Programa renk katan Elif Ada ile İbrahim Tatlıses arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlerin yüzünü güldürdü.

9 yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show, Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Her hafta birbirinden ünlü konukları programda ağırlayan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen ve usta oyuncu Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ oldu.

Keyifli geçen programda sürpriz bir konuk da yer aldı. Buna göre İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Ada Tatlı, programa renk kattı.

MASKE DİYALOĞU GÜLDÜRDÜ

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken, minik Ada'da da "Herkes maske taksın" cevabını verdi. Ancak Ada'nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı
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