İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde kızı Elif Ada'ya seslendi: Kötü zamanda doğdun

İbrahim Tatlıses bu hafta İbo Show'da minik kızı Elif Ada'yı konuk etti. Baba-kızın diyalogları izleyenleri hem güldürdü hem hüzünlendirdi. İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Uzun yıllar aradan sonra yeniden çekimlerine başlanan İbo Show bu haftada gündemdeydi. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden kızı Ada Tatlı İbo Show'a konuk oldu.

İBO'NUN KIZI ELİF ADA'DA PROGRAMA RENK KATTI

Tatlıses'in bu haftaki konukları arasında Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ vardı. Keyifli geçen programda sürpriz bir konuk da yer aldı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Ada Tatlı da programa renk kattı.

UTANGAÇ HALLERİ GÜLDÜRDÜ

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken, minik Ada da 'Herkes maske taksın' cevabını verdi. Ancak Ada'nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

Ancak İbrahim Tatlıses'in kızına söylediği bazı sözler ise duygusal anlar yaşattı. Tatlıses, "Yıllardır hiç şarkı söylemedim. Yalnız başımayken bile söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım hep. Elif Ada bana 'Baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'Bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim" dedi.

"BENİ AFFET KIZIM"

Tatlıses, "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" diyerek herkesi ağlattı. Gülben Ergen ise o anlarda ne yapacağını bilemedi.