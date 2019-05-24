İbrahim Tatlıses, "Ekrem İmamoğlu Kazanırsa İstanbul Beni Kaybeder" Dediği İddiasına Cevap Verdi

Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında geride bıraktığımız haftalarda bir iddia ortaya atılmış ve Tatlıses'in İstanbul seçimleri sonuçlarıyla ilgili olarak 'Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İstanbul beni kaybeder' şeklinde bir açıklamada bulunduğu iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan Tatlıses, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"ALLAH MÜBAREK GÜNDE İFTİRACI İNSANLARDAN BİZİ KORUSUN"

Ortaya atılan bu iddialar hakkında uzunca bir süre sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses, bugün yayınladığı "Hayırlı Cumalar" mesajında konuya açıklık getirdi. AK Partiye olan yakınlığıyla tanınan Tatlıses paylaşımında şunları söyledi: "Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman "İstanbul beni kaybeder" diye bir açıklamam olmadı! Ne İstanbul beni kaybeder, ne ben İstanbul'u kaybederim. Allah bu mübarek günde iftiracı, fitneci, fırsatçı, birliğimize ve dirliğimize göz koyan insanlardan bizi korusun hayırlı cumalar…"