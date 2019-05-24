İbrahim Tatlıses, "Ekrem İmamoğlu Kazanırsa İstanbul Beni Kaybeder" Dediği İddiasına Cevap Verdi
İbrahim Tatlıses, "Ekrem İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" dediği yönündeki iddiaları, Instagram hesabından cevap vererek yalanladı.
Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında geride bıraktığımız haftalarda bir iddia ortaya atılmış ve Tatlıses'in İstanbul seçimleri sonuçlarıyla ilgili olarak 'Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İstanbul beni kaybeder' şeklinde bir açıklamada bulunduğu iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan Tatlıses, iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"ALLAH MÜBAREK GÜNDE İFTİRACI İNSANLARDAN BİZİ KORUSUN"
Ortaya atılan bu iddialar hakkında uzunca bir süre sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses, bugün yayınladığı "Hayırlı Cumalar" mesajında konuya açıklık getirdi. AK Partiye olan yakınlığıyla tanınan Tatlıses paylaşımında şunları söyledi: "Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman "İstanbul beni kaybeder" diye bir açıklamam olmadı! Ne İstanbul beni kaybeder, ne ben İstanbul'u kaybederim. Allah bu mübarek günde iftiracı, fitneci, fırsatçı, birliğimize ve dirliğimize göz koyan insanlardan bizi korusun hayırlı cumalar…"
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İMAMOĞLU için neden YUNAN diyorlar, bu adam Türk değilmi yoksa vahh. vahh nelere kaldık. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fasulye sende özür dilerim fasulyedenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Arkadaşlar yazması kolay yeni nesil bilmez. ama eskiler iyi bilir. imam oğlunda ne istanbula ne de Türkiye hiç bir fayda gelmez.Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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İstanbul seni kaybetse ne kaybetmese ne ? Tavşan dağ misali. Komik insansın vesselamCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Çevir kazı yanmasın . Amanııımm kimsecikler duymasın . Bu ilk söyleşin olsaydı inanırdık . Şimdimi yoh yoh yohhh.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır