İbrahim Tatlıses, Ece Erken'i Tanıyamadı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Ece Erken'in gönderisine yaptığı yorumla sosyal medyada olay oldu.

HAMİLELİK POZUNU PAYLAŞTI

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken, hamilelik fotoğrafıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü sunucu pozunu, "Hamilelik tbt'si! Nutella yemeden bir dakika öncesi" notuyla paylaştı.

"KİM BU YA" SORUSU ŞAŞIRTTI

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ise Erken'in bu gönderisine ilginç bir yorumda bulundu. Tatlıses, "Kim bu ya" sorusuyla hem kendi takipçilerini hem de Ece Erken'in takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Kullanıcılar, imparatorun bu soruyu sormasında ciddi olup olmadığını sordu.