İbrahim Tatlıses, Ece Erken'i Tanıyamadı
Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, hamilelik pozuyla tbt yapan Ece Erken'i tanıyamadı. Tatlıses Erken'in gönderisine "Kim bu ya" yorumunu yaptı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Ece Erken'in gönderisine yaptığı yorumla sosyal medyada olay oldu.
HAMİLELİK POZUNU PAYLAŞTI
'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken, hamilelik fotoğrafıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü sunucu pozunu, "Hamilelik tbt'si! Nutella yemeden bir dakika öncesi" notuyla paylaştı.
"KİM BU YA" SORUSU ŞAŞIRTTI
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ise Erken'in bu gönderisine ilginç bir yorumda bulundu. Tatlıses, "Kim bu ya" sorusuyla hem kendi takipçilerini hem de Ece Erken'in takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.
AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI
Kullanıcılar, imparatorun bu soruyu sormasında ciddi olup olmadığını sordu.
YORUMLAR (6)
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İbo abd de elon mask a milyon dolarlar ödedi beni kurtar diye..mask ta iboyu androide çevirip yolladı anlaşılan devreleri yanmış iboroidin..sistem errorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ölum bir dakikalik, surunmek ömur boyuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kafada kalaşnikof deliği varya cereyan yapıyor devreler karışıyor normaldir böyle şeylerCevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Olan aklıda gitti kurşuna kafa attıktan sonraCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ihanetçi isotçı az bile ona kurşunCevap Yaz 35 5 Yayından Kaldır