: İbrahim Kalın, Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı! Düştüğü not dikkat çekti

05.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:43

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan dışarı baktığı andan bir fotoğrafını çeken ve bunu da Twitter hesabından paylaşan Kalın, ilginç de bir not düştü.

DÜŞTÜĞÜ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafı kendisinin çektiğini belirten Kalın, paylaşımına "Bir büyük davanın ağır yükü vardır omuzlarında..." notunu düştü. Kalın'ın paylaştığı fotoğraf kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Kalın'ın o paylaşımı:

2009'DAN BERİ ERDOĞAN'LA BİRLİKTE

Aslen Erzurumlu olan ancak İstanbul'da doğan İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevine atanmadan önce de Erdoğan'ın başbakanlık döneminde kritik görevlerde yer almıştı. 2009 senesinde dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığına getirilmişti. 2012 yılında ise Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini ifa etti.

İbrahim Kalın, 2014 yılına gelindiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atanmıştır.

MÜZİĞE VE FOTOĞRAFÇILIĞA İLGİSİ VAR

Müziğe ve fotoğrafçılığa olan ilgisiyle bilinen İbrahim Kalın, Amerika'daki öğrencilik yıllarında fotoğrafçılıkla ilgilendi, bir müzik grubunda bağlama çalıp, ney üfledi.

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