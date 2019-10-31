İbrahim Kalın'dan dikkat çeken açıklama: Bağdadi öldürüldüğü yere YPG'nin kontrolündeki bölgelerden geldi, geçişine nasıl izin verdiler?

31.10.2019 22:59

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı ile yaptırım tasarıları hakkında değerlendirmede bulunan Kalın,"İki tasarının birincisinin geçmişi var. Her yıl nisanda gündeme getiren bir lobi hep vardı. Son olarak şu anda Nancy Pelosi'nin bayraktarlığını yaptığı tasarının geçmişinde Pelosi birkaç kez gündem getirmişti. Türkiye aleyhine oluşturulan siyasi kilimi arkalarına alarak bir hamle yaptılar ve çıkardılar. Senato'dan geçmesi bana göre zor. Temsilciler Meclisi görüştüğünü kayda geçirmiş oldu. Tarihi vesikalar, belgeler esas alındığında soykırım iddiasını temellendirecek hadiselerin yaşanmadığını onlar da biliyorlar." ifadelerini kullandı.

"ARŞİVLERİMİZİ AÇTIK, DAVETİMİZ GEÇERLİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak komisyon çağrısının halen karşılık bulamadığını ifade eden Kalın, "Tarih ışığında arşivlerimizi açtık, davetimiz geçerlidir. Acılara yarıştırarak dünü okumaya çalışmak, yarını inşa etmek doğru değildir. Gerçekten hakikatlerin ortaya çıkmasını isteyen insanlar varsa, bu vesikaların belgelerin ortaya çıkması için çaba sarf edebilirler." diye konuştu.

"YAPTIRIM TASARISI BARIŞ PINARI'NI HEDEF ALIYOR"

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul eden yaptırım tasarısının, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldığını söyleyen Kalın,"Uygulanması mümkün olmayan, Temsilciler Meclisi'nin kanaatini kayda geçiren bir tasarı. Kimse Türkiye'nin bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarı elde edeceğini beklemiyordu." dedi.

Kalın, "Amerikan devletinin, sisteminin finanse ettiği, eğittiği, destek verdiği bir yapı bir anda darbe yedi. Yakın siyasi tarihimizde ilk defa hem sahada hem masada başarı elde ettik. Bu kadar kısa bir sürede hem dünyanın iki büyük devletiyle hem de Suriye'deki iki aktörle anlaşma yapıldı. Biz bu başarıyı hiçbir şeyin gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"KARARLARIN ZARARI KONUSUNDA ABD YÖNETİMİNİ UYARDIK"

Dün Anayasa Komitesi ilk defa toplandı. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısından sonra toplandı. Bu muhalefetin elinin de güçlendirdi. TÜrkiye'nin son dönemde izlediği bağımsız dış politika yaklaşımının bir neticesi olarak görebiliriz. Donald Trump'ın zor bir siyasi süreçten geçtiğini de görmek lazım. Kararların zararları konusunda ABD yönetimini uyardık.

Trump'ın burada karşı karşıya kaldığı siyasi tablo çok kolay bir tablo değil. Görünün o ki başkanlığının kalan bir yılında bu kavga ve mücadele çetin bir şekilde devam edecek.

Sayın Trump'ın bir değil iki değil üç defa Suriye'den çekiliyorum dediğini duyduk. İlginç olan bir şey, bu çekiliyoruz çağrısı ve kararının her seferinde Cumhurbaşkanımızla görüşmesinin ardından gelmesi. Trump her defasında ikna oldu ve karar açıkladı ama sistem bir şekilde başkanın bu sözünü boşa çıkartacak hamleler yaptı. Sayın Trump bu ziyaretin yapılmasını istiyor. Bize gelen mesajlar bu yönde.

Orada özellikle bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın ailesinin zikredilmesi çok seviyesiz, şahsiyet suikastine dönük şeyler.

Sanki PKK'lı olmayan Kürt, Kürt değildir diye örgütün yaptığı propaganda üzerinden bir siyaset dizayn etmeye çalışıyorlar. Kürtler üzerinden bir oyun oynanmaya çalışılıyor. FETÖ son tahlilde Amerikan sisteminin dünyada kullandığı bir piyondur. Ona sahip çıkmalarının sebebi bu.

MAZLUM KOBANİ TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, teröristbaşı Mazlum Kobani'yi "General" diyerek meşrulaştırmaya çalışan Washington yönetimine tepki gösterdi. Kalın, "Bir teröriste general demek doğrudan terörizme destek vermektir. Bu kişi elinde birçok masum Kürt vatandaşının kanı olan bir teröristtir. Bununla ilgili o kadar çok bilgi belge var ki. Amerika'nın da terörist dediği kişilerle toplantılarda görüntüleri var." diye konuştu.

"DEAŞ BAHANESİYLE YPG'Yİ SİLAHLANDIRMA BÜYÜK OYUNUN BİR PARÇASI"

Obama yönetiminde terör örgütü YPG/PKK'ya yapılan yardımlara da dikkat çeken Kalın, "Obama yönetiminin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'yi silahlandırma kararı daha büyük bir oyunun parçası olarak ortaya çıktı." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE AÇISINDAN BÜYÜK KAZANIM"

Kalın, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi ile ilgili olarak, "Bu terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi terörle mücadele açısından bir kazanımdır. Bunda en ufak bir şüphe yok fakat hemen ardından YPG'ye bir kredi çıkarılmaya çalışılması kabul edilemez. Bu adam öldürüldüğü yere nasıl geldi, nereden geldi? YPG'nin kontrolünde olan bölgelerden geldi. Geçişine nasıl izin verdiler?" dedi.