İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan 45 yaşındaki Linet, yüzündeki değişimlerle çok konuşulmuştu. Ünlü isim bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Saçlarını kısacık kestiren Linet, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Çoğu takipçisi Linet'i bu haliyle beğenmezken bazı takipçileri ise beğendiklerini söyledi.

KALÇA ESTETİĞİ YAPTIRMIŞTI

Ünlü şarkıcı Linet, yaz aylarında kalça estetiği yaptırmış ve mini şortlu pozlarıyla günlerce adından söz ettirmişti.

İşte Linet'in yeni imajı: