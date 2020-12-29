İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu
29.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:06
Geçtiğimiz hafta İbo Show'a katılan ünlü şarkıcı linet, 2021 yılına girmeden imajını değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren Linet, son imajını da sosyal medya hesabından yayınladı.
Yıllar sonra ekrana geri dönen İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan 45 yaşındaki Linet, yüzündeki değişimlerle çok konuşulmuştu. Ünlü isim bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi.
TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Saçlarını kısacık kestiren Linet, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Çoğu takipçisi Linet'i bu haliyle beğenmezken bazı takipçileri ise beğendiklerini söyledi.
KALÇA ESTETİĞİ YAPTIRMIŞTI
Ünlü şarkıcı Linet, yaz aylarında kalça estetiği yaptırmış ve mini şortlu pozlarıyla günlerce adından söz ettirmişti.