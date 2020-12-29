İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu
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İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu

29.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:06

Geçtiğimiz hafta İbo Show'a katılan ünlü şarkıcı linet, 2021 yılına girmeden imajını değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren Linet, son imajını da sosyal medya hesabından yayınladı.

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan 45 yaşındaki Linet, yüzündeki değişimlerle çok konuşulmuştu. Ünlü isim bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Saçlarını kısacık kestiren Linet, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Çoğu takipçisi Linet'i bu haliyle beğenmezken bazı takipçileri ise beğendiklerini söyledi.

KALÇA ESTETİĞİ YAPTIRMIŞTI

Ünlü şarkıcı Linet, yaz aylarında kalça estetiği yaptırmış ve mini şortlu pozlarıyla günlerce adından söz ettirmişti.

İşte Linet'in yeni imajı:

İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu
İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu
İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu
İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu
İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu
Haber Yorumları (11)
TPRK: bize ne haber olarak bunu mu buldunuz
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
X: sen haber beğenmiyorsun bununla idare et artık be evladım
Yayından Kaldır
İZMİRLİ: Yumurta gibiydi ama !
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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500
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