İBB Sözcüsü Ongun'dan, işten çıkarılan 1244 işçiyle ilgili açıklama geldi

30.08.2019 13:05

İBB Sözcüsü Murat Ongun, işten çıkarılan 1244 kişi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bu kişilerin iki seçim arası ya da seçimden hemen önce kuruma alındığını belirten Ongun, "Şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları, devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam etmektedir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun

Ongun'un açıklamaları şöyle:

"İBB'deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır.

2500 civarı yapılan toplam alımdan, Şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları, devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."