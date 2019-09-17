İBB Sözcüsü açıkladı: İstanbul'da gece metrosundan 50 bin kişi faydalandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemindeki vaatlerinden olan İstanbul'da gece metrosu uygulamasından yaklaşık 50 bin kişinin faydalandığı açıklandı. İBB Sözcüsü Ongun, rakamları sosyal medya hesabından duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde vaatlerinden olan 24 saat ulaşım İstanbul'da hayata geçti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gece ulaşımıyla ilgili son bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından duyurdu.
Ongun, "İstanbul'da 24 saat ulaşım uygulamasından faydalanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta 50 bin'e yaklaştık. Cuma gecesi: 20.864 kişi. Cumartesi gecesi: 28.269 kişi" ifadelerini kullandı.
İşte Ongun'un o paylaşımı;
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da 24 saat ulaşımı başlatacağız açıklamasının ardından bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30 - 05.30 arasında hizmete başlamıştı.
Bu hatları kullanan vatandaşların İstanbul kartları ile çift tarife basarak seyahat edecekleri ifade edilmişti.