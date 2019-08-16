İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi

16.08.2019 15:09

İBB'nin Saraçhane binası önünde 12 Haziran 2019'da okuduğu bildiriyle Ekrem İmamoğlu'nun 'israf' vurgusunu kınayan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz işten çıkarıldı. Murat Kazanasmaz açıklamasında "İşten çıkarılmayı bekliyordum. Şaşırmadım. Ben hiçbir zaman siyasetin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayı düşünmüyorum" dedi.

Bir grup İBB çalışanı, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'yenileme' seçimlerinden tam 2 hafta önce İBB binası önünde 'Ekrem İmamoğlu karşıtı' miting düzenlemişti. Mitinginde konuşmayı trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz yapmıştı.

"YÜZLERCE HİZMETİ İSRAF KAVRAMINA SIKIŞTIRANLARI KINIYORUZ"

Açıklamada "İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile 'israf' kavramına sıkıştırma 'insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz" denilerek açıkça Ekrem imamoğlu protesto edilmişti.

İŞTEN ATILDI, "ÇIKARILMAYI BEKLİYORDUM, ŞAŞIRMADIM" DEDİ

Kamuoyunda da tepkiye neden olan açıklamayı okuyan Murat Kazanasmaz'ın bugün işine son verildi. Sözcü'ye konuşan Kazanasmaz "Olması gereken süreç işledi. İşten çıkarılmayı bekliyordum. Şaşırmadım. Ben hiçbir zaman siyasetin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayı düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

"ÇAĞIRDILAR VE METNİ OKUMAMI İSTEDİLER"

12 Haziran 2019'daki 'miting' ile ilgili konuşan Kazanasmaz, "Ben sadece o gün bana verilen metni okudum. Biz zaten Medya AŞ olarak belediyenin organizasyonlarında çağrılıp görev alırız. O gün de öyle oldu. Çağırdılar ve metni okumamı istediler." dedi.

"BU KARARI BEKLİYORUM"

Kazanasmaz "İmamoğlu yönetimine kırgın mısınız?" sorusuna ise "Kırgınlıktan ziyade 23 yıldır verilen bir emek var ortada. O anlamda kimseye kırgın değilim. Bu kararı bekliyordum. Ben siyasete hiçbir zaman bulaşmadım. Bundan sonra da bulaşmayacağım." şeklinde cevap verdi.