İBB'nin ilk Meclis toplantısında konuşan Tevfik Göksu: Başkanın vaatlerini teklif haline getirip Meclis'e sunacağız

Toplantı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. İmamoğlu temmuz ayında ölenleri andığı konuşmasının ardından sözü AK Parti grubu adına Grup Başkanı Tevfik Göksu'ya verdi.

GÖKSU: BİZ DESTEK VERECEĞİZ

Tevfik Göksu konuşmasına Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek başladı ve 23 Haziran seçimi için, "İstanbullular iradesini göstermişti. Bizim için milletin iradesi başımızın üzerindedir. Bu sonuçlarla İstanbullular icra yetkisini size, denetleme yetkisini ise bize vermiştir" dedi. Göksu daha sonra AK Parti döneminde yapılanları anlatarak kenti yeni yönetime emanet ettiklerini söyledi. Belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu savunan Göksu, İstanbulluların yararına olacak her projeyi destekleyeceklerini ifade etti. AK Parti sözcüsü, "Güzel şeyler yapacaktık ama dedirtmeyeceğiz, sizlerin geçmişte yaptığı gibi engel olmayacağız. Hatta sayın başkanın vaatlerini teklif haline getirip meclise sunacağız. AK Parti ve MHP olarak kendi partisi destek vermese bile biz destek vereceğiz" dedi.

VALİ ALİ YERLİKAYA'YLA İLGİLİ İDDİA

Göksü, "Dün CHP'nin ve Sayın Başkanın iletişimini üstlenen bir gazetede sayın valimiz hakkında ahlaksız bir haber yayınlandı. Bunu servis eden her kimse, ki bunu da herkes az çok biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden borçlanma kararı çıkmadan belediye başkanı nasıl borçlanabilir? " diyerek CHP'yi eleştirdi.

CHP GRUBU BAŞKANI SUBAŞI YANIT VERDİ

Tevfik Göksu'nun ardından sözü CHP Grubu adına Doğan Subaşı aldı. CHP Grup Başkanvekili Subaşı, Göksu'nun "İstanbul'u siz emanet ediyoruz" sözünü eleştirerek, "Emaneti millet verir millet alır. Bunun da 'Pontus' ifadesi gibi dil sürçmesi olduğunu sanıyorum" dedi.

Subaşı, "Bu seçim 1950 seçimlerinden bu yana en önemli seçimdir. Buna önemi veren ise Sayın Başkanımız İmamoğlu toplumun çok değişik kesimlerinden oy aldı. Sosyalistler, muhafazakarlar, ülkücüler, Saadet Partililer, MHP'liler, AK Partililer oy verdi. Milli Birlik sayın İmamoğlu'na oy verdi. Toplum eğer doğru davranırsanız, doğru konuşursanız arkanızda durur. Bunu gördük. Bu seçim sonucunu bütün dünyaya gururla anlatabiliriz" diye konuştu.