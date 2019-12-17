İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çatısında intihar girişimi yaşandı. İBB iştiraklerinden İSTON A.Ş'den alacağı olduğunu iddia eden şahıs, parasını alamadığı gerekçesiyle 6 katlı binanın en üst katına çıkarak intihar etmek istedi. Şahıs, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarıyla bulunduğu yerden indirildi.
İBB iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.
6 KATLI BİNANIN EN ÜST KATINA ÇIKTI
İntihar girişimi saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İSTON A.Ş'de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı.
1 SAAT SÜREN İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ
Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına geçti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen kişi aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.