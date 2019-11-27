İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
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İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı görüşmelerinde CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı konuştuğu sırada arka sıralarda oturan AK Partili meclis üyesinin "lan" demesi üzerine tartışma yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine görüşmelere 5 dakika ara verildi.

27.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı görüşmelerinde gergin anlar yaşandı.

"LAN" KELİMESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı konuştuğu sırada arka sıralarda oturan AK Partili meclis üyesinin "lan" demesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışma tarafların karşılıklı sözleri üzerine büyüdü ve arbede yaşandı.

ARA VERİLDİ

Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine Meclis görüşmelerine 5 dakika ara verildi.


Haber Videosu: İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
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