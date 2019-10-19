İBB Meclisi, belediyeye ait 300 bin metre kare alanı, İstanbul'a acil toplanma bölgesi olarak kazandırdı

19.10.2019 08:38

İBB Meclisi AK Parti Grubu; Şişli, Kağıthane, Esenler Başakşehir, Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla'daki toplam 300 bin metrekarelik alanın afet anında acil toplanma bölgesi olarak da kullanılabilmesi amacıyla teklif verdi.

Mevcut imar planlarında değişiklik yapılarak park alanına alınmasına ilişkin teklifte söz konusu parsellerin çoğunlukla boş durumda olduğu, bir kısmının üzerinde yetişkin ağaçların bulunduğu, önemli ulaşım akslarının komşuluğunda yer aldığı ve mevcut veya planlanan önemli ulaşım projelerine olan etkisi vurgulandı. Ayrıca, parsellerin bir kısmının koruma alanı, bir kısmının vadi tabanı komşuluğunda, bir kısmının gecekondu önleme bölgesi ve kentsel dönüşüm alanı sınırları içerisinde yer aldığı belirtildi. Teklifin mevcut bölge planlarındaki yapı ve nüfus yoğunluğunun azaltılıp donatı oranının arttırılmasını, ayrıca kamusal sosyal donatı alanlarının muhtelif ilçelere kazandırılarak ferah ve yaşanabilir kentlerin oluşturulabilmesini, oluşturulacak kamusal açık alanların afet anında acil toplanma bölgesi olarak da kullanılabilmesini amaçladığı aktarıldı.

DEPREM TOPLANMA ALANI OLARAK BELİRLENEN YERLER

- Şişli Mecidiyeköy, Büyükdere caddesi üzerinde 37 bin metrekarelik alan.

- Kağıthane Cendere Mevkii'nde,toplam 134 bin metrekarelik 2 parsel.

- Esenler Atışalanı Mevkii'nde, Deprem Parkı'nın bitişiğindeki 13 bin metrekarelik alan.

- Başakşehir Hoşdere Mevkii'nde toplam 109 metrekare büyüklüğünde 2 parsel.

- Eyüpsultan Silahtarağa'da, üzerinde bir yapının bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik, Alibeyköy'de, üzerinde bir yapı olan 4 bin 500 metrekarelik alan.

- Beşiktaş Dikilitaş'ta 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde 2 parsel.