İBB, Kanal İstanbul çalışmalarını durdurdu mu? Karayolları Bölge Müdürü Çolak iddiaları yalanladı

Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak Kanal, İstanbul Projesinin başlangıcı olan Sazlıdere Barajı Köprüsü şantiyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarının durduğu yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün temel atma töreni çalışmaları hakkında basına bilgi verdi.

Bakanlık tarafından yürütülen Kanal İstanbul çalışmaları kapsamında Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu üzerindeki geçişi sağlayacak Sazlıdere köprüsünün şantiyesinde basın açıklamasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çolak "Çalışmalarımız 29 Mayıs'ta başlamış olup hem batı hem doğu pilonunda çalışmalarımız hızlanarak artmaktadır. Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta olup, iş kalemlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir" diye konuştu.

İLK KÖPRÜ 2 YILDA BİTECEK

Köprü ile ilgili teknik bilgilere değinen Çolak, ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğunun 860 metreye ulaşacağını, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğun 1.618 metre olacağını anlattı.

Yapım süresinin 3 yıl olarak düşünüldüğünü dile getiren Çolak, yüklenici ile bu sürenin kısaltılması noktasında görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çolak, kule yüksekliği 196 metre olacak köprünün 4 gidiş 4 geliş olmak üzere 8 şeridinin bulunacağını kaydederek, köprüyü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacaklarını vurguladı.

İBB ÇALIŞMALARI DURDURDU MU?

Çolak, çalışmaların durduğu yönündeki iddialar için de "Hayır, doğru değil. Çalışmalarımız tüm hızıyla iki kule temelinde de devam etmektedir. Arkamda gördüğünüz batı kule temelde ve karşımızda doğu kule temelde kazımız sürmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları zorlaştırdığı ile ilgili bir soruya karşılık Çolak "Biz kendi çalışma alanımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu) talimatları doğrultusunda amacımız bir an önce bu çalışmayı belirtilen süreden daha kısa sürede tamamlamak. Bu nedenle çalışmalarımıza odaklanmış durumdayız" cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı