İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında metro istasyonlarının girişlerine termal kameralar yerleştirdi. Vatandaşın ateşini ölçmeye yarayan kameralar sayesinde yüksek ateşe sahip yolcular tespit ediliyor ve araçlara alınmayarak sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

04.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:54
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 20 bini aşarken, 426 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Pandemi tüm ciddiyetini korurken devletin tüm kurumları da alınan önlemleri arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmesini yasakladı ve metro istasyonlarının girişlerine termal kameralar yerleştirdi.

Gelişmeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan duyurdu. Toplu taşımalardaki maske takma zorunluluğuyla ilgili alınan kararı dün duyuran İmamoğlu, bugün yaptığı paylaşımda maskesiz yolculara maske dağıtıldığını belirtti ve "Maske dağıtımına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız. Sağlığınız için lütfen toplu taşıma araçlarında ve toplu alanlarda maske takınız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.

İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor

İBB'DEN TERMAL KAMERA UYGULAMASI

Başkan İmamoğlu öte yandan termal kamera uygulamasına geçildiğini de yine Twitter'dan duyurdu. Söz konusu uygulamaya göre ateşi yüksek çıkan yolcular, toplu taşıma araçlarına alınmayarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. İmamoğlu paylaşımında, "Metro istasyonlarımızda termal kamera uygulamasına geçtik. Yüksek ateş tespiti yapılan yolcular toplu ulaşım araçlarına alınmıyor ve sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı'dan sonra kısa sürede diğer istasyonlara da termal kameralar yerleştirilecek" ifadelerine yer verdi.

İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
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