İBB'den Suriyeliler İçin Özel Mezar Alanı Uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Suriyelilerden gelen yoğun talep sonrası, Suriyelilere özel mezarlık alanı uygulamasına gitti. Suriyeliler için Kilyos Mezarlığının bir bölümü ile Hekimbaşı Mezarlığının bir bölümü tahsis edildi.

MEZAR TAŞLARINDAKİ BİLGİLENDİRMELER ARAPÇA

Sözcü'de yer alan habere göre; Buraya defnedilen Suriyelilerin mezar taşlarındaki "isim, soyisim, doğum ve ölüm yeri" gibi bilgilendirme açıklamaları Arapça.

Suriyeliler için ayrılan mezar alanından görüntüler;