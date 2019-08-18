İBB'den İmaoğlu açıklaması: Yıllık izinde, sabah gelip su baskını olan yerlerde inceleme yapacak

18.08.2019 00:51

İstanbul'daki sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarında bir kişinin ölümü, çok sayıda ev ve işyerinde maddi hasar oluşması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'nerede' olduğu sorusu, sosyal medyanın gündemine geldi. İBB'den yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun altı günlük yıllık izinde olduğu ve bu sabah İstanbul'a gelerek incelemeler yapacağı belirtildi.

OdaTv'ye açıklama yapan İBB Meclisi üyesi Hüseyin Aksu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine vekalet verdiğini açıklayarak, altı günlük yıllık izne ayrıldığına ilişkin belediye içi resmi yazının belgesini paylaştı.

NEREDE OLDUĞUNU AÇIKLAMADI

İmamoğlu'nun nerede olduğunu açıklamayan Aksu, şöyle dedi: "Bugün Sayın Başkan'ın ulaşma imkanı olmadı, yarın sabah burada olacak. Birlikte incelemeler yapacağız. Ekiplerimiz bugün için gerekli müdahaleleri yaptı."