İBB'den deprem toplantısı açıklaması: İmamoğlu hedef gösteriliyor

30.09.2019 11:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'deprem' toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği yönünde haberler çıkmıştı. İBB'den ve Valilik'ten çıkan haberlerle ilgili sürekli karşılıklı açıklamalar gelmişti. Bugün İBB'den tekrardan açıklama yapıldı. Açıklama metninde Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı ve idari makamların çeliştiği ifade edildi.

"HEDEF GÖSTERİYORLAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Zorunlu açıklama' başlığıyla açıklama yapıldı. Açıklamada idari makamların çeliştiği ve Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyu karşısında hedef gösterildiği aktarıldı.

İşte İBB'den yapılan açıklama şu şekilde;

NE OLMUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremin ertesi günü düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını açıklamıştı. İmamoğlu "Beni kim çağırdı? Kim aradı? Kaçta aradı? Nasıl aradı? Bunu ispat etsinler. Desinler ki, 'Biz İmamoğlu'nu aradık'. Oraya gelen insanlar, bir şekilde davet edildi herhalde. Ben çağrılmadım" demişti.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediğine dair iddiaları yalanlamıştı.

VALİLİK: KATILMASI GÖREVİDİR

İmamoğlu'nun, "AFAD toplantısına davet edilmedim" iddiasına Valilik'ten açıklama gelmişti. Açıklamada, "İBB Başkanı'nın bu toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur. İmamoğlu tarafından yapılan "Davet edilmedim" şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

SOYLU: EKREM BEY'İ DAVET ETMEDİM

Bugün gazeteci Fatih Altaylı kaleme aldığı köşe yazısında Süleyman Soylu'yla arasında geçen deprem toplantısını aktarmıştı. Konuyla ilgili gazeteci Altaylı'ya açıklama yapan Soylu, "Açık söyleyeyim, Ekrem Bey'i ben davet etmedim, görmedim bile ama davet edilmemiş olsa niye bana nereye oturtalım diye sorsunlar. Belli ki, davet edilmiş" dedi.