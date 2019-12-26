: İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır

26.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:45

CHP ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun karşı çıktığı Kanal İstanbul Türkiye gündemindeki sıcaklığını koruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal İstanbul projesi için yapılan son toplantıda İBB temsilcisinin ÇED raporuna imza attığı yönündeki açıklamasına İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

"İBB TEMSİLCİSİ ÇED RAPORUNA İMZA ATTI"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili Ankara'da düzenlediği basın toplantısında İBB temsilcisinin proje için düzenlenen son toplantıda ÇED raporuna imza attığını belirterek "Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED raporuna imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz 'Ben bu rapora itiraz ediyorum' diyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"SADECE KATILIM SAĞLANMIŞTIR"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kurum'un bu sözlerine Twitter'dan cevap verdi.Ongun, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum'un 'İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı' ifadesi doğru değildir. İBB, 28 Kasım'daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur. Katılım imzasının, ÇED Raporu imzası gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ongun, İBB'nin toplantıda bakanlığı ilettiği "olumsuz görüş" yazısını da paylaştı.

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