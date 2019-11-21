İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı

21.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:33

İBB'de işten çıkarılan işçilerin işlerine dönebilmek için başlattığı eylem devam ediyor. İşçiler eylemlerinin 88. gününde imza kampanyası başlattı.

"AİLELER PARÇALANMA NOKTASINA GELDİ"

Vezneciler Metro Durağı önünde toplanan işçiler adına İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan açıklama yaptı.

İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında gündeme gelen işten çıkarmalarla ilgili tartışmayı hatırlatan Aydoğan, "Biz İBB işçileri olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun vereceği kararı sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bugün birazdan atacağım ilk imza ile başlayacak olan "Bir imza bir aile" kampanyasıyla sadece meclisimiz haklı bulmasıyla kalmayıp hizmet ettiğimiz İstanbulluların hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin işçinin, emekçinin yanında olduğunu göstermiş olacağız. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Ben İBB işçilerinin sesiyim. İstanbul'un sesiyim. Bu zulmü durdurun. Aileleri parçalanma noktasına gelmiş bu arkadaşlarımın mağduriyetlerini giderin. Bizler her ne olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Aydoğan konuşmanın ardından ilk imzayı attı. Daha sonra işten çıkarılan işçiler imza kampanyasına katıldı. 1 hafta sürecek kampanya sonrası toplanacak imzalar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderilecek.

Kaynak: DHA