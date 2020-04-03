İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolisi ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, " İlk koli prototip olarak açıklanmıştı, bir kaç eksiği vardı. Yağını arttırdık, pirinç yoktu pirinci ekledik. Kolimiz daha donanımlı konuma dönüştü" ifadelerini kullandı.

03.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:27
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolilerinin hazırlandığı Kartal Lojistik Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kolisi kampanyasının fiyatı hakkında yapılan eleştirilere de cevap verdi.

"İLK KOLİ PROTOTİP OLARAK AÇIKLANMIŞTI, EKSİKLERİ VARDI"

Yardım kolilerinin nasıl hazırlandığını anlatan İmamoğlu, "Bizden yardım isteyen vatandaşın sayısı 100 bine koşuyor. İBB olarak bize yapılan başvurular üzerinden kolilerimizi hazırlayıp destek olmaya devam ediyoruz. Bağışların koliye dönüşümü var. İlk koli prototip olarak açıklanmıştı, bir kaç eksiği vardı. Yağını arttırdık pirinç yoktu pirinci ekledik. Kolimiz daha donanımlı konuma dönüştü" ifadelerini kullandı.

"12 BİN 500'Ü AŞKIN YARDIMDA BULUNULDU"

İmamoğlu, "Dört kişilik ailenin 15 günlük ihtiyacına katkı sağlayacağız. Bu yardımlar devam edecek. Bize kısa zaman içerisinde 12 bin 500'ü aşkın yardımda bulunuldu. Nakit bağışını yaptı. Bunlar şartsız bağıştır. Gönülden kurumumuza aktardığı bağıştır. 9 bin 500'e yakın insanımızın yardım kartlarına pazartesiden itibaren 300 ve 600 liralık nakit yükleyeceğiz. Vatandaşlar ayni ve nakdi bağışlarına devam edebilir. Nasıl bağışta bulunacağını bize ulaşıp öğrenebilirler" dedi.

"BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİ KONUSUNDA UYARI YAPTIK"

İBB 'nin yardım kampanyasının durdurulması ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "2 bin 100 kişinin yardım kampanyası dondurulmadan yatırdığı 900 bin liramız duruyor. Bu yanlıştan dönülmesi konusunda uyarımızı yaptık" dedi.

150 TL'LİK KOLİNİN İLK PROTOTİPİNİN İÇERİSİNDE NELER VARDI?

İBB'nin 150 TL olan ve fiyat olarak eleştirilen yardım kolisinin içerisinde; 1 litrelik ayçiçek yağı, 3 paket makarna, 1 kg bulgur, 1 kg nohut, 1 kg mercimek, 48'lik demlik poşet çay, bisküvi, helva, gofret, 1 kavanoz salça, 500 gram zeytin, 1 kilo un, tuz ve şekerin bulunuyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatı ile ilgili tartışmalara cevap verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti

Kaynak: İHA

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yardım kolisi fiyatı ile ilgili tartışmalara cevap
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