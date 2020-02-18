İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasında çıkan karara ilk yorum: İstanbul'un doğasını savunanlara selam olsun

18.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:39

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti.

İMAMOĞLU KARARDAN MEMNUN

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek davada yargılananlara selam yolladı.

"DOĞAYI SAVUNANLARA SELAM OLSUN"

İmamoğlu, paylaşımında "Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Sanıklar tüm suçlardan beraat etti. Tutuklu tek sanık Osman Kavala'ya tahliye kararı çıktı. İçlerinde Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin de bulunduğu 7 firari sanığın dosyası ayrıldı.

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