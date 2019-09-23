İBB Başkanı İmamoğlu'ndan belediyedeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama

23.09.2019 22:22

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. İmamoğlu, Veyis Ateş, Deniz Zeyrek ve Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Gazeteci Nevzat Çiçek'in "İşten çıkarma meselesi, bir krizi yönetemediğinizi düşünüyor musunuz? İki ayda bu işler oldu. Sizin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözler vardı, bu çok öne geçti. İşçi meselesi, tiyatro oyunlarının iptali gündeme geldi. Gerçekten doğru yaptık diyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"DOĞRUNUN ZAMANI YOK, DOĞRU DOĞRUDUR"

İmamoğlu açıklamasında, "Doğrunun zamanı yok, doğru doğrudur. Bu iş seçimden önce işe girmek diye bir sıfat kullandınız. Hukuki bir süreç değildir ama ahlaki bir süreçtir. Size kanun 6 aylık deneme hakkınız var diyor. Kanuni hakkınız. Kaldı ki ahlaki bir tarafı var. Orada mağdur olan insanlar bizden değil o süreci ahlâklı olarak yönetmeyenlerden hesap sorsun. 25 Şubat - 31 Mart arası 820 kişi 31 Mart-23 Haziran arası 1558 kişi. Sayın Genel Sekreter ayrılırken '85 bin çalışanımız var' deyince, 'hemen bu sayıyı chack edin' dedim. İşe alım sürecini yönetenler sorumludur. 820'si 31 Mart öncesi 1 ay, 1558 kişi de 5 Mayıs-23 Haziran arası. İşten çıkarılanların büyük çoğunluğu böyle. Üst düzey yöneticilerin bir kısmı kendisi ayrıldı, bir kısmıyla yolunu biz ayırdık. Üçüncüsü de iş disipline, iş ahlakına uygun hareket etmediğini tespit ettiğimiz insanlarla ilgili işlem yaptık. CHP'nin önünde gösteri yapanlar var, 'Ey Kılıçdaroğlu ve ey İmamoğlu' diyorlar. Böyle deyince aklınıza kim geliyor? Hangi meydanlar geliyor? Bu hak aramanın ötesinde bir şey. Mağdur edenlerin onları işe alanlar olduğunun altını çiziyorum. Bu oyuna alet olmayın diyorum." ifadelerini kullandı.