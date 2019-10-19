İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz

19.10.2019 13:17

İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu,Bolu ziyaretinde Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Silahlı kuvvetlerin ülkenin huzuru için teröre karşı mücadele ettiğine vurgu yapan İmamoğlu, "O cephede, o süreçte teröre karşı mücadelede ne yazık ki masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına da güvenmiyoruz. Ne ABD'ye güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir. Suriye'nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeliyi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz" dedi.

İmamoğlu konuşmasına, "Biz, bu anlarda birleşmeli, konuşmalı, ortak akılla kol kola, omuz omuza, akılcı dış politikalar olan bir millet olmalıyız. Bunu yaparken bu işin partisi olur mu Allah aşkına? Partiye ya da patimizin liderine hizmet etmeyen, ülkesine hizmet eden iki belediye başkanı olarak sizleri selamlıyoruz. Ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle devam etti.

"PARTİLER ARAÇTIR, ESAS OLAN HİZMETTİR"

İBB Başkanı İmamoğlu, Bolu Belediye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Bolululara bir konuşma yapan İmamoğlu, "Partiler araçtır. Esas olan millete hizmettir. 'Memleketimizin, milletimizin, ülkemizin kurtuluşu için partime davet ediyorum' demek, yanlıştır. Doğru olan; milli davada, milli süreçlerde birlikte olmaktır" dedi.