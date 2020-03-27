Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç halinde Yenikapı ve Maltepe miting alanı ile Gürpınar Su Ürünleri Hali'ni sahra hastanesi, 19 kapalı spor salonunu da geçici hastane olarak hizmete sunmaya hazır olduklarını belirtti.

İmamoğlu, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadelede tüm kamu kuruluşları ve herkesle iş birliğini en üst seviyede tuttuklarını dile getiren İmamoğlu, 39 ilçe belediyesi ile de koordineli olduklarını anlattı.

"KARANTİNA VE SAHRA HASTANESİ ALANLARINI BELİRLEDİK"

Salgının yayılma hızının artması ihtimaline karşı, İBB bünyesindeki bazı mekanları geçici karantina merkezi ve sahra hastanesi alanları olarak belirlediklerini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"İhtiyaç halinde Yenikapı miting alanı, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Maltepe miting alanlarına 2- 3 gün içinde dev, taşınabilir hava salonları ya da dev çadırlar kurarak, bu alanları geçici hastane ve ameliyathaneye dönüştürmeye hazır olduğumuzu, bu alanlarda var olan su arıtma üniteleri ve jeneratörlerin de kullanıma hazır bulunduğunu, alt yapının dönüşümü konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu Sağlık Bakanlığımıza bildirdik."

19 SPOR SALONU GEÇİCİ HASTANE ALANI İLAN EDİLDİ

İstanbul genelindeki 19 kapalı spor salonunu da geçici hastane alanı olarak kullanmanın mümkün olacağına işaret eden İmamoğlu, "12'si Avrupa Yakası'nda 7'si ise Anadolu Yakası'nda olan bu salonlarımızda toplam bin 983 yatak kapasitesine ulaşmak mümkündür. Tüm bu alanlarımızın listesini ve yapı modellerimizi Sağlık Bakanlığımıza bildirdik. Görev verilirse, derhal gereğini yerine getireceğiz." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA KONUSUNDA DAHA RADİKAL KARARLAR ALINMALI

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili çağrısını yineleyen İmamoğlu, "Sokağa çıkmamayla ilgili kararların daha radikal karar almalı. Sokağa çıkmamayla ilgili kararların daha radikal karar almalı." dedi.





Kaynak: AA