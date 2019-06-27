İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye pankartla gelen çifte, nikah sözü verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye kendisini dinlemeye gelen bir çiftin nikahını kıyacağının sözünü verdi.

"BİR FENERBAHÇELİ BİR TRABZONSPORLU İLE EVLENİYOR"

İmamoğlu, Saraçhane'de konuşma yaptığı sırada bir çiftin üzerinde, "Trabzonsporlu ile Fenerbahçelinin nikahını kıyar mısın Ekrem Abi" yazılı pankartını gördü. İmamoğlu, genç çifte dönerek, "Burada bir Fenerbahçeli bir Trabzonsporlu ile evleniyor. Nikahımızı kıy diyor. Onların nikahını kıyacağım." dedi.