İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un su sorununun bulunmadığını, en az iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde ancak bazı riskler olabileceğini açıkladı.

27.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:56
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , İstanbul'un su sorununun bulunmadığını, en az iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde ancak bazı riskler olabileceğini açıkladı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü İstanbul'un birkaç ay içerisinde susuz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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