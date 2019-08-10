İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kütüphane müjdesi!

10.08.2019 21:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi İstanbul'un Fatih ilçesi Saraçhane semtindeki İBB binası içinde bir kütüphane kurulacağını açıklamıştı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK"

Kütüphane projesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'deki İBB binamızda Avrupa'nın en büyük kütüphane ve çalışma alanının oluşturulması için çalışmalara başladık. İstanbul'un en özel noktasını artık kitap okuyan, araştırma yapan, çalışan gençler kullanacak. Şehir yönetimi ile kütüphaneyi bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.