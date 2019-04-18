İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Havalimanında Karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gitti. Erdoğan'ı karşılama komitesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer yer aldı.

"BENİM GÖREVİM NEYSE ONU YAPARIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilk mesai gününde "Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusu yöneltilmişti. İmamoğlu da, "Benim görevim neyse onu yaparım. Fırsatımız varsa kucaklaşırız" diye cevap vermişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. İmamoğlu da Erdoğan'ı karşılamak üzere havalimanına hareket ederek karşılama komitesi içerisinde yer aldı.

Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna gitti.