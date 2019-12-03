: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık

03.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in davetlisi olarak Ankara'daydı. İmamoğlu, 27 ülkenin temsilcileriyle bir araya geldiği davette, Avrupa Birliği'ni eleştirdi.

"BİR İNSAN ÖMRÜ KADAR VAKİT HARCADIK"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin çok uzadığını dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde bir insan ömrü kadar vakit harcamıştır" dedi. İmamoğlu sözlerine, "1963'te AB ile imzaladığımız sürecin 57'nci yılındayız. O gün doğan bir insan, şu an benden 8 yaş büyük olurdu" diye devam etti.

"AB'NİN DOĞUSUNDAKİ EN ÖNEMLİ MERKEZ TÜRKİYE'DİR"

Toplantıda, ev sahibi Büyükelçi Berger'den sonra sözü alan İmamoğlu, "AB, Türkiye'nin bir parçasıdır. Türkiye de AB'nin bir parçasıdır. AB'nin doğusundaki en önemli merkezin Türkiye olduğunu hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

Büyükelçilere, "Türkiye'yi en yakın tanıyan, gören, ülkeleriniz adına ülkemizde görev yapan insanlarsınız" şeklinde hitap eden İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Burada görev yapan her büyükelçinin aslında Türkiye'miz için de fahri elçiler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda göreviniz bittiğinde iyi duygularla bu ülkeden ayrılmanızı isteriz. Artık bu ilişkinin daha fazla yaşlanmaması adına sizlerin de özel bir ilgi ile Türkiye-AB ilişkileri üzerine yaklaşmanızı ve önemsemenizi çok arzu ediyorum."

"AVRUPA İLE BİRÇOK KONUDA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Birçok konuda Avrupa'yla iş birliği yapma arzusunu dile getiren İmamoğlu, "Avrupa'nın en önemli, en büyük şehirlerinden birinin İstanbul olduğunun farkındayız. Hatta bir iddiayla şunu söylemek isterim ki; Avrupa'nın doğusunun merkezi İstanbul'dur. Bu özelliğiyle beraber çok değerli buluşmalar planlayabiliriz." dedi.

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