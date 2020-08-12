I-MICE Başkanı Kurt: "2023 yılında Türkiye'yi fuar merkezi yapacağız"
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I-MICE Başkanı Kurt: "2023 yılında Türkiye'yi fuar merkezi yapacağız"

MICE Başkanı Hüseyin Kurt, pandemi sebebi ile dünyada MICE turizminin yapılamadığını ve bu anlamda tüm destinasyonların eşitlendiğini ifade ederek, "İyi bir pazarlamayla İstanbul'u dünyanın uluslararası fuar, kongre, etkinlik merkezi haline getirmek ana hedefimizdir.

I-MICE Başkanı Kurt:
12.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:50

I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, pandemi sebebi ile dünyada MICE turizminin yapılamadığını ve bu anlamda tüm destinasyonların eşitlendiğini ifade ederek, "İyi bir pazarlamayla İstanbul'u dünyanın uluslararası fuar, kongre, etkinlik merkezi haline getirmek ana hedefimizdir. 2023 yılında Türkiye uluslararası alanda MICE sektöründe lider ülkeler arasında ilk sıralarda olacaktır" açıklamasında bulundu.

MICE (Meetings, Incentives, Congress, Events & Exhibitions) endüstrisinden 16 sivil toplum kuruluşu ve 1 platformun temsilcileri bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısında sektörel dernekleri temsilen söz alan I-MICE (Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği) Başkanı Hüseyin Kurt, pandemi sebebi ile dünyada MICE turizminin yapılamadığını ve bu anlamda tüm destinasyonların eşitlendiğini ifade etti. Kurt, "İyi bir pazarlamayla İstanbul'u dünyanın uluslararası fuar, kongre, etkinlik merkezi haline getirmek ana hedefimizdir. Gerekli devlet desteğini almamız halinde 2023 yılında Türkiye uluslararası alanda MICE sektöründe lider ülkeler arasında ilk sıralarda olacaktır," şeklinde görüşlerini ifade etti.

Hüseyin Kurt toplantının devamında, "Şu anda pandemiden dolayı bütün dünyada MICE sektöründeki faaliyetler durdu. Ülkemizde de pandemiden kaynaklanan ekonomik olumsuzluklardan en çok MICE Sektörü etkilendi," diyerek sözlerini sürdürdü. Özellikle toplantı, fuar, kongre ve etkinlik sektörlerini tanımlayan MICE endüstrisinde faaliyetlerin tamamen durduğunu belirten sektör temsilcileri, önlemlerin acilen alınmaması halinde 600 bin kişinin istihdamını etkileyen bir endüstrinin krize gireceğine dikkat çektiler.

"Tüm planlama çalışmalarını tamamlamışlardır"

Toplantıda sektör temsilcilerinin tespitleri ve beklentileri ise şöyle ifade edildi:

"Pandeminin oluşturduğu ekonomik olumsuzluklardan en çok hizmet sektörü etkilenmekle birlikte bilhassa fuar, kongre, toplantı ve etkinlik sektörlerini tanımlayan MICE endüstrisinde faaliyetler tamamen durmuştur. MICE endüstrisi, bünyesindeki nitelikli insan gücü ile gerekli sağlık önlemlerini alarak fuar, kongre, toplantı ve etkinlikleri güvenli bir şekilde düzenleyebilir ve faaliyetlerini bu şekilde sürdürebilir. Bu sektörü temsil eden sivil toplum kuruluşlarımız, organizasyonların sağlık önlemleri çerçevesinde güvenle yapılabilmesi için, girişlerde sağlık kontrolü, sınırlandırılmış ziyaretçi sayısı, sosyal mesafe kuralı gözeterek yeniden yapılandırılan organizasyon alanları, katılımcı kayıtlarının veri olarak tutulması ve takibi gibi konularda gerekli tüm planlama çalışmalarını tamamlamışlardır. Sürekli ileri bir tarihe ertelenen fuarların 01 Eylül 2020 tarihi itibari ile tekrar başlayacağının güçlü biçimde ifade edilmesi, ayrıca kongre, toplantı ve etkinliklerin güvenle yapılabileceği konusunda ilgili bakanlıkların irade beyanında bulunması, tereddüt halindeki katılımcı ve ziyaretçilere cesaret kazandıracaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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