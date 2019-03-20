Huzurevinin Sanatsever Sakini Sergisine Bekliyor

Zübeyde Hanım Huzurevi'nin sanatsever sakinlerinden 68 yaşındaki Neşe Çetiner, ahşap ve seramik süsleme tekniğinde hazırladığı eserlerden oluşan sergisine bekliyor.

Neşe Çetiner'in kişisel sergisi, Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevinde açıldı.

Sergi açılışına, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Fatma Derya Alan ve huzurevi sakinleri katıldı.

Çetiner'in ahşap objeler üzerine kendi özel tasarımlarını işleyerek eski malzemeleri sanat eserine dönüştürdüğü eserlerden oluşan sergisi, 1 ay ziyarete açık olacak.

Neşe Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, terapi olarak başladığı ahşap süslemelerin sergi haline geldiğini söyledi.

Huzurevinde zamanının çoğunu sanat atölyesinde geçirdiğini belirten Çetiner, "Sanatla uğraşmak çok zevkli. Hem kurumumuz hem benim adıma çok güzel bir uygulama. Sergimiz açık. Ziyaretçilerimiz her zaman gelebilirler. Eski ve kullanılmış ürünleri de işleyerek, farklı bir şekilde değerlendiriyorum. Seramik ve ahşabın ham halini alıp işlenmiş hale getiriyorum." dedi.

Kaynak: AA