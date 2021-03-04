Hususi ne demek? Hususi kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız kelimelerden biri olan Hususi son zamanlarda anlamı merak edilen kelimeler arasına girdi. Peki, Hususi ne demek? Hususi kelimesi sözlük anlamı nedir?





Hususi kelimesini hayatımızın her alanında sıklıkla duyuyoruz. Günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız kelimelerden biri olan Hususi son zamanlarda anlamı merak edilen kelimeler arasına girdi. Peki, Hususi ne demek? Hususi kelimesi sözlük anlamı nedir? İşte cevabı!

HUSUSİ NE DEMEK? HUSUSİ KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Hususi kelimesi Türkçe 'ye Arapça' dan geçen bir kelimedir. Hususi kelimesinin sözlük anlamı; "özel biçimde" , " özel" dir.