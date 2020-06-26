Husumetli oldukları kişiyi bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
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Husumetli oldukları kişiyi bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokakta oynayan 13 yaşındaki İ.K., babasının husumetli olduğu 4 kişi, tarafından tabancayla ayağından vuruldu.

Husumetli oldukları kişiyi bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
26.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:31

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokakta oynayan 13 yaşındaki İ.K., babasının husumetli olduğu 4 kişi, tarafından tabancayla ayağından vuruldu.

Yaralanan çocuk tedaviye alınırken, saldırganlar kaçtıkları Adana'nın Sarıçam ilçesinde yakalandı.

Olay, bugün, Bahçe Mahallesi 0530 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre P.K., İ.K., K.K. ve A.K., Adana'dan otomobille, husumetli oldukları adı açıklanmayan baba ile hesaplaşmak için geldi. Babayı bulamayan 4 şüpheli, sokakta oynayan oğlu İ.K.'yi tabancayla sağ ayağından vurdu.4 şüpheli geldikleri otomobille kaçtı. Küçük çocuk, hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde saklandıkları tespit edilen şüpheliler, Tarsus ve Adana Polisi'nin ortak çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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