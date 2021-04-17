Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (2)
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Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (2)

Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (2)
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERSamsun'da husumetli olduğu 2 erkeği tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Gönül A. (41) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi H.A. (43) ve oğlu C.A. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Samsun'da husumetli olduğu 2 erkeği tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Gönül A. (41) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi H.A. (43) ve oğlu C.A. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (2)
Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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