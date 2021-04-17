Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERSamsun'da husumetli olduğu 2 erkeği tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Gönül A. (41) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi H.A. (43) ve oğlu C.A. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.