Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERSamsun'da husumetli olduğu 2 erkeği tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Gönül A. (41) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi H.A. (43) ve oğlu C.A. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Samsun'da husumetli olduğu 2 erkeği tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Gönül A. (41) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi H.A. (43) ve oğlu C.A. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN