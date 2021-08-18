HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI- SOPALI KAVGA: 3 YARALI

MALATYA'da, husumetli akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı- sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

MALATYA'da, husumetli akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı- sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli akraba iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada, Edip Ç., Recep Ç. ve Rıraf Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastanelere kaldırdı. Kavgaya karışan İrfan Ç., İsmet Ç., Ömer Ç., Serhat Ç. ve Ferhat Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı