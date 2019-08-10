İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de İngiliz gemisini böyle uzaklaştırdı

10.08.2019 13:02

İran medyası, İngiliz ticaret gemisine eşlik eden ve İran karasularına giren bir İngiliz fırkateyninin İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yaşanan anlara dair görüntü de birçok medya tarafından paylaşıldı.

Hürmüz'de gerilim yükselmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, İngiliz fırkateynini Basra Körfezinin doğusunda, Hürmüz Boğazı'nın girişi yakınında Ebu Musa Adası çevresinde fark etti. Muhafızlar, hemen harekete geçerek fırkateyni bölgeden uzaklaştırdı. İran medyası, geminin İran hücumbotlarınca uzaklaştırıldığını vurgulayarak, o anlara ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

HÜRMÜZ'DE NE OLUYOR?

Hürmüz Boğazı'nda son haftalarda yaşanan gerilim, 4 Temmuz'da İran'a ait bir petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda İngiliz donanması tarafından durdurulması ve sonrasında yapılan karşılıklı sert açıklamalarından ardından başladı.

Geçen hafta Reuters haber ajansına konuşan ABD'li askeri yetkililer, İngiltere'ye ait ham petrol taşıyan tankerin, İran kara sularına yakın bir bölgede, İran tarafından gelen beş bot tarafından durdurulmaya çalıştığı bilgisini vermişlerdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, İran donanmasına bağlı hücum botların BP'nin işlettiği tankerin yolunu kesmeye çalıştığını ancak İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisinin müdahalesi sonucu İran botlarının tankerden uzaklaştığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA