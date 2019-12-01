Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonrası adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Bursa-Ankara karayolunda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve arkadaşı, kazadan hafif yaralı kurtuldu.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit-6 mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den İnegöl'e seyir eden H.Ö. yönetimindeki 26 ABH 158 plakalı otomobil, virajlı yolda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak taklalar atıp yağmur suyu kanalına düştü. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.