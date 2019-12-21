Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı
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Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı

56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı. Avşar, düzgün fiziğiyle takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

21.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:10
Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı

56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu , hesabından havuza atladığı anların videosunu yayınladı. Uzun süredir yapan Avşar kızı düzgün fiziğiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

YÜZDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz Kasım ayında siyah mayosuyla havuzdan çıktığı anların videosunu yayınlayan Hülya Avşar, bu sefer de havuza atladığı anların videosunu paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar'ın yüzme keyfi yaptığı anların videosu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

67 YAŞINDAKİ TEYZEYLE TURNUVA YAPTI

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 41. Hülya Avşar Tenis Turnuvası'nda 67 yaşındaki Durdu Teyze ile maç yapmıştı. Durdu Teyze'nin tenisteki performansını çok beğenen Avşar, "Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım" demişti.

"BENİ DİZİDE GÖREMEYECEKSİNİZ"

Oynamadığı için pişman olduğu filmlerin olduğunu dile getiren Avşar, "Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye'de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi, Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi, kıskandım" şeklinde açıklama yapmıştı.


Haber Videosu

: Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı
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HABER YORUMLARI (8)

  • ADINIZI YAZIN:
    Kadın kaç yaşına girdi hem şımarık hem kendini beğenmiş . Ya bi bit ya bit senden ne köy olur ne kasaba bu saatten sonra hep şımarıktın hala şımarıksın . Ahirete hazırlanma vakti sana tavsiyem artık kapan dine ver böyle çok komik düşürüyorsun kendini
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  • BİRİSİ:
    hadi o öyle bişey yapmış sizin bunu bu şekilde koyup böyle bir ifadeyle servis yapmanıza nedemeli sizin ne farkınız kaldı şimdi hadi yayınla bunu görelim bakalım ne diyecek insanlar
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