Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı. Avşar, düzgün fiziğiyle takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.
56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Instagram hesabından havuza atladığı anların videosunu yayınladı. Uzun süredir spor yapan Avşar kızı düzgün fiziğiyle de adından söz ettirmeyi başardı.
YÜZDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI
Geçtiğimiz Kasım ayında siyah mayosuyla havuzdan çıktığı anların videosunu yayınlayan Hülya Avşar, bu sefer de havuza atladığı anların videosunu paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar'ın yüzme keyfi yaptığı anların videosu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
67 YAŞINDAKİ TEYZEYLE TURNUVA YAPTI
Başarılı şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 41. Hülya Avşar Tenis Turnuvası'nda 67 yaşındaki Durdu Teyze ile maç yapmıştı. Durdu Teyze'nin tenisteki performansını çok beğenen Avşar, "Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım" demişti.
"BENİ DİZİDE GÖREMEYECEKSİNİZ"
Oynamadığı için pişman olduğu filmlerin olduğunu dile getiren Avşar, "Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye'de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi, Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi, kıskandım" şeklinde açıklama yapmıştı.
Haber Videosu: Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı
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yaa yeter bu kadından bıktık haber yapmayın artık.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MAAŞALLAH BALIK GİBİCevap Yaz Yayından Kaldır
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düzgün fiziği deme kim inanır . . . . . sallayıp duruyorsunuz. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadın kaç yaşına girdi hem şımarık hem kendini beğenmiş . Ya bi bit ya bit senden ne köy olur ne kasaba bu saatten sonra hep şımarıktın hala şımarıksın . Ahirete hazırlanma vakti sana tavsiyem artık kapan dine ver böyle çok komik düşürüyorsun kendiniCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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kapanınca geçmişi silip süüpürecek mi?Yayından Kaldır
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hadi o öyle bişey yapmış sizin bunu bu şekilde koyup böyle bir ifadeyle servis yapmanıza nedemeli sizin ne farkınız kaldı şimdi hadi yayınla bunu görelim bakalım ne diyecek insanlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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üzme arkadaş kazandığı kumara gidiyor zatenYayından Kaldır
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NEFESSİZ KAL İNŞAALLAHCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır