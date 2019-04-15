Hülya Avşar, Kırmızı Mini Elbisesiyle Genç Kızlara Taş Çıkarttı!
55 yaşındaki güzel şarkıcı Hülya Avşar, mini kırmızı elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Avşar fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.
Son günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile barıştığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hülya Avşar, kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu.
"YAŞLANDIKÇA DAHA DA GÜZELLEŞİYORSUNUZ"
Güzel oyuncu Hülya Avşar, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile yine adından söz ettirdi. Avşar'ın kırmızı elbiseli fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Avşar'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Şarap gibi kadınsınız Hülya Hanım, yaşlandıkça daha da güzelleşiyorsunuz." yorumunu yaptı.
"TEKRAR MI ALSAM SENİ"
Instagram hesabından Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yorum yapan Hülya Avşar, "Vay tekrar mı alsam seni?" ifadelerini kullanmıştı. Hülya Avşar, daha önce de "Kaya ile yeniden evlenmek bir tektaşa bakar" açıklamasını yapmıştı. 11 yıllık evliliklerinin ardından Eylül 2005'te boşanan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, birbirlerine yazdıkları mesajlar ile sosyal medyayı sallamıştı. Kaya Çilingiroğlu, Instagram'da 20 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış, 55 yaşındaki futbol yorumcusunun eski eşi fotoğrafın altına dikkat çeken bir yorum yazmıştı.
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yaş yetmiş haalaa tövbe etmemiş;((Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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DÖVÜLÜRCevap Yaz Yayından Kaldır
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Para etmiyon be güzelimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ben çocuktum sen film ceviriyordun benim torun okula başladı .ama sen hala soyunma peşindesinCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Teyze yaşından utanCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır