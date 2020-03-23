Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı 56 yaşındaki başarılı oyuncu şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından üzerindeki bornozuyla köpeğinin tüylerini taradığı anları paylaştı. Avşar'ın derin bacak dekoltesi ise görenleri şaşkına çevirdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, yakın zaman önce YouTube kanalı açarak ünlü isimleri konuk almaya başladı. Öte yandan Instagram hesabını aktif olarak kullanan Avşar, son olarak bornozuyla çektirdiği videosunu paylaştı.

BORNOZUYLA KÖPEĞİNİN TÜYLERİNİ TARADI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından köpeğinin tüylerini tararken bir video paylaştı. Üzerindeki bornozla video paylaşan Avşar kızı, derin bacak dekoltesiyle herkesi şaşırttı. Hayatını spora adayan Avşar'ın kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.