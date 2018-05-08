Hülya Avşar'ın Dedesinin Atatürk'le Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Dedesi İlhan Bardakçı'nın Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olduğu bilgisini basın mensupları ile paylaşan Hülya Avşar, "Atatürk'ün sol yanındaki papyonlu kişi dedem" dedi.
Son dönemlerde 'Selfi' filmi ile gündeme gelen Hülya Avşar, dedesi İlhan Bardakçı'nın Atatürk'ün arkadaşlarından biri olduğunu iddia etti
FİLMİNİN GİRİŞİNDE SÖYLEDİ
Oyuncu Hülya Avşar, ilk haftasında 2 bin 440 kişi tarafından izlenen otobiyografik filminin girişinde, annesi merhum Emral Avşar'ın babası, dedesi İlhan Bardakçı'nın Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olduğu bilgisini paylaştı.
"ATATÜRK'ÜN SOL YANINDAKİ KİŞİ DEDEM"
Filmde dedesinin fotoğrafını paylaşan Hülya Avşar, "Atatürk'ün sol yanındaki papyonlu kişi dedem. En iyi arkadaşlarından biriymiş" yorumunu yaptı. (Kaynak: Habertürk)
YORUMLAR (60)
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Benimm dedem de olmasin o foto da dur bi dedeme sorayim geleyim :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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En yakın arkaaşı olarak bedenen genç ve ruhen olgunmuş heralde. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kayseri develiden ağrıya göç eden avşar Türkmenlerinden olup, orada öğrendikleri kürtçe ile kendini kürt gösterip onunla prim yapmaya çalışan ve aslını inkar eden birisisin. Avşarların kim olduğu bütün dünya biliyor sadece soy adını taşıyan hülya bilmiyor. Türk milleti aslını inkar edenler sevmez. hele islamdan nasipsiz ise hiç sevmez. İlhan Bardakçı merhum kim siz kim. o da ayrı bir yalan.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ya yapma hülyacım yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hülyaciğım artık patates oldun yeterdaaa.bu da tutmaz sen yakında ümreyede gidersin.ama onunda sana faydası olmaz.çünkü gitmeden önce iman etmen lazım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır