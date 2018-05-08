Hülya Avşar'ın Dedesinin Atatürk'le Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Son dönemlerde 'Selfi' filmi ile gündeme gelen Hülya Avşar, dedesi İlhan Bardakçı'nın Atatürk'ün arkadaşlarından biri olduğunu iddia etti

FİLMİNİN GİRİŞİNDE SÖYLEDİ

Oyuncu Hülya Avşar, ilk haftasında 2 bin 440 kişi tarafından izlenen otobiyografik filminin girişinde, annesi merhum Emral Avşar'ın babası, dedesi İlhan Bardakçı'nın Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olduğu bilgisini paylaştı.

"ATATÜRK'ÜN SOL YANINDAKİ KİŞİ DEDEM"

Filmde dedesinin fotoğrafını paylaşan Hülya Avşar, "Atatürk'ün sol yanındaki papyonlu kişi dedem. En iyi arkadaşlarından biriymiş" yorumunu yaptı. (Kaynak: Habertürk)