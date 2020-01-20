Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı
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Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı

56 yaşındaki başarılı sanatçı Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçının cesur paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

20.01.2020 23:53 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:03
Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı , son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha mest etti.

56 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, hesabından cesur bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü sanatçının, yıldız emojisiyle yaptığı paylaşımına dakikalar içerisinde 60 binin üzerinde beğeni geldi.

ARKADAŞI UYARDI: PROJEYİ SÖYLEME

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutlayan Hülya Avşar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "2020'den ne bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt vermeye hazırlanan Avşar'ın aracındaki arkadaşı da lafa girdi ve "Projeyi söyleme" diyerek ricada bulundu.


Haber Videosu

: Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı
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