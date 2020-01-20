Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı
56 yaşındaki başarılı sanatçı Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçının cesur paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha mest etti.
56 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, Instagram hesabından cesur bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Ünlü sanatçının, yıldız emojisiyle yaptığı paylaşımına dakikalar içerisinde 60 binin üzerinde beğeni geldi.
ARKADAŞI UYARDI: PROJEYİ SÖYLEME
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutlayan Hülya Avşar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "2020'den ne bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt vermeye hazırlanan Avşar'ın aracındaki arkadaşı da lafa girdi ve "Projeyi söyleme" diyerek ricada bulundu.
Haber Videosu: Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı
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ilgi bekliyorCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Ninem yaşında olmasına rağmen, benden daha güzel. :(((((((Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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Bu , güzel değil ki... Yaş yetmiş,iş bitmiş.:)))))))Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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AHH Hülya bu pozları çekebilmek için 10 saat estetik makyaj uzmanları seni hazırladılar ama taşıma su ile değirmen dönmez bu işi bizlere bırak artık sen torun sahibi anneane oldun artık otur torun bak artıkCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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ULA TAM DA YATACAKTIM LAA. ŞİMDİ SAĞA DÖN SOLA DÖN . NAPCAUK ?Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Teyze yaş 56 olmuş. . . . sen nereye gidaysun da :))Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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hahaha! photoshop olmasa ! biz ne yaparız. . . abla dökülğyorCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır