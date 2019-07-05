Başarılı şarkıcı Hülya Avşar'ın bikinili videosuna beğeni yağdı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 55 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Avşar, son olarak havuza girdiği anların videosu paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Vaktinin büyük çoğunluğunu sevdiklerine ve spora ayıran Hülya Avşar, aynı zamanda bol bol yüzüyor. Avşar, dün Instagram havuzda yüzerken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Siyah bikinisi ile havuzda kulaç atan Hülya'nın bu görüntüsü 212 bin izlenme oranına ulaştı.

MAKYAJSIZ HALİ TAM NOT ALDI

Avşar kızı geçtiğimiz günlerde de banyodan çıktıktan sonra bornozuyla çektiği fotoğrafı takipçisinin beğenisine sunmuş ve makyajsız görüntüsüyle hayranlarından tam not almıştı.