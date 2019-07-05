Başarılı şarkıcı Hülya Avşar'ın bikinili videosuna beğeni yağdı
Yaşına rağmen fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, sosyal medya hesabından havuza girdiği anların videosunu yayınladı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan 55 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Avşar, son olarak havuza girdiği anların videosu paylaştı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Vaktinin büyük çoğunluğunu sevdiklerine ve spora ayıran Hülya Avşar, aynı zamanda bol bol yüzüyor. Avşar, dün Instagram havuzda yüzerken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Siyah bikinisi ile havuzda kulaç atan Hülya'nın bu görüntüsü 212 bin izlenme oranına ulaştı.
MAKYAJSIZ HALİ TAM NOT ALDI
Avşar kızı geçtiğimiz günlerde de banyodan çıktıktan sonra bornozuyla çektiği fotoğrafı takipçisinin beğenisine sunmuş ve makyajsız görüntüsüyle hayranlarından tam not almıştı.
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