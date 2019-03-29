Hülya Avşar, Dekolteli Beyaz Mini Elbisesiyle Mest Etti!

Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar, beyaz mini elbisesiyle çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

"HER YAŞINIZ AYRI GÜZEL"

Instagram hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar, cesur fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi. Avşar'ın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Avşar'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi fotoğrafa, "Şarap gibi kadınsınız Hülya Hanım. Her yaşınız ayrı güzel." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kuğu gibi poz vermişsiniz." yorumunu yaptı.

"BİZ YİNE BİRBİRİMİZE GİRDİK"

Acun Ilıcalı ile yemekte buluşan Hülya Avşar, Instagram hesabına çektiği bir videoyu koymuştu. Yıllardır birlikte pek çok iş yapan Ilıcalı ve Avşar'ın eğlenceli diyalogları dikkat çekmişti. Ilıcalı'nın çektiği videoya yorum yapan Avşar, "Yine birbirimize girdik" demişti. İkilinin kimin daha iyi video çektiği tartışması ise esprili anlar yaşandı Videoya yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Siz gerçekten komik bir ikilisiniz sizi tekrardan kamera karşısında görmek istiyoruz." yorumunu yapmıştı.