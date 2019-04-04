Hülya Avşar Dans Şovuyla Takipçilerini Büyüledi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşan Hülya Avşar, dans şovuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"YENİ ŞARKI MI GELİYOR?"

55 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından dans ettiği anların videosunu yayınladı. Hülya Avşar'ın videosu kısa süre içerisinde 200 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Avşar'ın bir takipçisi videoya, "Hülya Hanım, yeni şarkımı mı geliyor acaba? Bu dans hazırlığı filan onun içim mi?" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Enerjine hayranım," yorumunu yaptı.

"HER YAŞINIZ AYRI GÜZEL"

Instagram hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar, cesur fotoğrafıyla takipçilerini büyülemişti. Avşar'ın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni almıştı. Avşar'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi fotoğrafa, "Şarap gibi kadınsınız Hülya Hanım. Her yaşınız ayrı güzel." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Kuğu gibi poz vermişsiniz." yorumunu yapmıştı.