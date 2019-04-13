Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na Çok Konuşulacak Mesaj!

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile sanatçı Hülya Avşar, 1997 yılında evlenip, 2005 yılında boşanmıştı. Şimdilerde iki sıkı dost olan çiftten Kaya Çilingiroğlu, Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Hülya Avşar'dan ise eski eşinin fotoğrafına çok konuşulacak bir yorum yaptı.

"TEKRAR MI ALSAM SENİ"

Instagram hesabından Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yorum yapan Hülya Avşar, "Vay tekrar mı alsam seni?" ifadelerini kullandı. Hülya Avşar, daha önce de "Kaya ile yeniden evlenmek bir tektaşa bakar" açıklamasını yapmıştı. 11 yıllık evliliklerinin ardından Eylül 2005'te boşanan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, birbirlerine yazdıkları mesajlar ile sosyal medyayı sallamıştı. Kaya Çilingiroğlu, Instagram'da 20 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış, 55 yaşındaki futbol yorumcusunun eski eşi fotoğrafın altına dikkat çeken bir yorum yazmıştı.

"ŞİMDİ DAHA YAKIŞIKLISIN"

Avşar kızı, sosyal medya üzerinden eski eşine, "Şimdi daha yakışıklısın" mesajı göndermişti. Kaya Çilingiroğlu, bu iltifata sadece emojiyle karşılık vermişti. Eski eşlerin, Instagram üzerinden adeta flört etmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı. Kaya Çilingiroğlu, boşanma nedeni hakkında, "Evliliğimiz çok güzel geçti. Kızımız Zehra doğunca Hülya'nın eğlenceli halleri bitti. İş kadını oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"BİLSEYDİM DAHA ÖNCE AYRILIRDIM"

Eski eşi ile sık sık görüşen Çilingiroğlu, "Hülya şu an en iyi arkadaşım. Böyle dost olacağımızı bilseydim, çok daha önce ayrılırdım. Hülya'nın hayatımdaki konumu bambaşka. Ayrıca çok güzel bir kadın" demişti. 55 yaşındaki şarkıcı, Çilingiroğlu'nun sözlerine "Kaya gerçek dost" karşılığını vermişti. Eski eşler, sık sık bir araya gelip sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor.