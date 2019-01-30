Hülya Avşar'dan Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu'na Kafaları Karıştıran Mesaj!

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar sosyal medya hesabından eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na yazdığı, "Şimdi daha yakışıklısın" mesajıyla kafaları karıştırdı.

"HİÇBİR ZAMAN İRTİBATINI KESMEDİ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yorum yapan Hülya Avşar, "Şimdi daha yakışıklısın" diyerek takipçilerinin kafasını karıştırdı. Hülya Avşar'ın mesajı takipçilerinin aklına "Acaba eski eşine geri mi dönüyor" sorusunu getirdi. Ünlü oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile boşanalı neredeyse 15 yıl olmasına rağmen, hiçbir zaman irtibatını kesmedi. Hep iki iyi dost olarak yollarına devam eden ikili, kızları Zehra için de hep bir arada oldu.